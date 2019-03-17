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تخصيص مضمار جديد لسباقات الهجن بمحافظة الإسماعيلية لأول مرة

الأحد، 17 مارس 2019 04:08 م
تخصيص مضمار جديد لسباقات الهجن بمحافظة الإسماعيلية لأول مرة سباق الهجن - أرشيفية
كتب - محمد حسين
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أعلن الإتحاد المصرى للهجن، اليوم الأحد، تخصيص محافظة الإسماعيلية لمضمار سباقات الهجن فى منطقة سرابيوم.

وقال سلامة أبوالندا رئيس لجنة المسابقات فى الاتحاد المصرى للهجن فى تصريح للـ "اليوم السابع"، إن المضمار على مساحة تصل لنحو 400 فدان، وإنه سيتم بدء اتخاذ إجراءات التجهيزات.

أضاف إن تخصيص المضمار ليبقى مكان دائم لتنفيذ السباقات للهجن العربية الأصيلة، يؤكد اهتمام كل المسئولين فى الدولة برياضات الهجن، وهدية لأهل الهجن فى مصر بعد رفعهم علم مصر والتتويج بالمركز الأول فى أول أشواط سباقات تمثيل مصر فى مهرجان الملك عبدالعزيز للهجن فى المملكة العربية السعودية.

وبدورهم أعرب كبار ملاك الهجن فى محافظة الإسماعيلية، عن شكرهم لرئيس الجمهورية، ووزارة الشباب والرياضة، ومحافظ الإسماعيلية على هذا القرار الذى بحسب قول كبير ملاك الهجن فى الإسماعيلية سليمان أبو شكرى المعازى سيحقق ثراء وإضافة لنمو رياضة الهجن واستمرارها .

 


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