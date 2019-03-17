"تحديث الصناعة" يجرى المراجعة الثانية لشهادة الأيزو لـ5 مصانع تمور بسيوة

كتب إسلام سعيد

نظم برنامج المشروعات القومية الصغيرة بمركز تحديث الصناعة زيارة إلى واحة سيوة لإجراء المراجعة الثانية لشهادة الأيزو 2005-22001 لعدد 5 مصانع للتمور تابعة لجمعية سيوة لتنمية المجتمع وحماية البيئة.

وقام أحد خبراء تكنولوجيا المعلومات بالمركز بعرض خدمة "تخطيط موارد المنشأة" لمعظم مصانع التمور بالجمعية، حيث أبدوا اهتمامهم بالخدمة المقدمة من مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة الصناعة والتجارة.

ومن المقرر أن يقوم مركز تحديث الصناعة بالتنسيق مع جمعية سيوة لتنمية المجتمع وحماية البيئة لتحديد الشركات الراغبة فى الحصول على الخدمة من أجل تقديمها لهم في أقرب وقت ممكن.