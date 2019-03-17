تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط هبوط 5 قطاعات

تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع مؤشرا السوق العام والرئيسى، فيما ارتفع مؤشر السوق الأول.
وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.03% خاسرا عدد 1.580 نقطة ليصل إلى مستوى 5345.23 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.06% رابحا عدد 3.440 نقطة ليصل إلى مستوى 5670.47 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.24% خاسرا عدد 11.360 نقطة ليصل إلى مستوى 4735.41 نقطة.
وجرى التداول بمستهل التعاملات على 67.6 مليون سهم بقيمة 13.98 مليون دينار كويتى عبر 1883 صفقة.
وتراجعت 5 قطاعات على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 2.01%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.54%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.33%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.16%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.15%، فيما ارتفع قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.38%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.31%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.11%.
وجاء سهم "المركز" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 6.52%، تليه مراكز بنسبة 6.15%، ثم الخصوصية بنسبة 3.45%، فيما تصدر سهم "الرأى" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.88% ثم يوباك بنسبة 8.26%، ثم اجوان بنسبة 7.98%.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة