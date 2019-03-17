تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط هبوط 5 قطاعات

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع مؤشرا السوق العام والرئيسى، فيما ارتفع مؤشر السوق الأول.

وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.03% خاسرا عدد 1.580 نقطة ليصل إلى مستوى 5345.23 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.06% رابحا عدد 3.440 نقطة ليصل إلى مستوى 5670.47 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.24% خاسرا عدد 11.360 نقطة ليصل إلى مستوى 4735.41 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 67.6 مليون سهم بقيمة 13.98 مليون دينار كويتى عبر 1883 صفقة.

وتراجعت 5 قطاعات على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 2.01%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.54%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.33%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.16%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.15%، فيما ارتفع قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.38%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.31%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.11%.

وجاء سهم "المركز" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 6.52%، تليه مراكز بنسبة 6.15%، ثم الخصوصية بنسبة 3.45%، فيما تصدر سهم "الرأى" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.88% ثم يوباك بنسبة 8.26%، ثم اجوان بنسبة 7.98%.