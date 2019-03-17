تباين مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات وسط هبوط 5 قطاعات

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.07% رابحاً عدد 3.94 نقطة ليغلق عند مستوى 5350.75 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.13% رابحا عدد 7.27 نقطة ليغلق عند مستوى 5674.30 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.06% خاسرا عدد 2.94 نقطة ليغلق عند مستوى 4741.65 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 161.9 مليون سهم بقيمة 32.1 مليون دينار كويتى عبر 4999 صفقة.

وتراجعت 5 قطاعات على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 3.21%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.15%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.76%، فقطاع الاتصالات بنسبة 0.45%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.39%، فيما ارتفع قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.70%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.40%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.28%.

وجاء سهم "تجارة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 8.26%، ثم وربة بنسبة 8.20%، ثم المركز بنسبة 6.52%، فيما تصدر سهم "الرأى" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 16.80% ثم تحصيلات بنسبة 10%، ثم وثاق بنسبة 9.09%.