تباين مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات وسط هبوط 5 قطاعات

تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى.
وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.07% رابحاً عدد 3.94 نقطة ليغلق عند مستوى 5350.75 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.13% رابحا عدد 7.27 نقطة ليغلق عند مستوى 5674.30 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.06% خاسرا عدد 2.94 نقطة ليغلق عند مستوى 4741.65 نقطة.
وجرى التداول بختام التعاملات على 161.9 مليون سهم بقيمة 32.1 مليون دينار كويتى عبر 4999 صفقة.
وتراجعت 5 قطاعات على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 3.21%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.15%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.76%، فقطاع الاتصالات بنسبة 0.45%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.39%، فيما ارتفع قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.70%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.40%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.28%.
وجاء سهم "تجارة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 8.26%، ثم وربة بنسبة 8.20%، ثم المركز بنسبة 6.52%، فيما تصدر سهم "الرأى" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 16.80% ثم تحصيلات بنسبة 10%، ثم وثاق بنسبة 9.09%.
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