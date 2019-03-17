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تأجيل محاكمة المتهمين بـ" محاولة اغتيال النائب العام المساعد" للغد

الأحد، 17 مارس 2019 05:47 م
تأجيل محاكمة المتهمين بـ" محاولة اغتيال النائب العام المساعد" للغد محكمة ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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قررت محكمة الجنايات المنعقدة بطرة، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة 304 متهمين بمحاولة اغتيال المستشار زكريا بعد العزيز النائب العام المساعد، والمنتمين إلى حركة "حسم" الجناح المسلح لجماعة الإخوان، لجلسة غدا الاثنين لمرافعة الدفاع.

وتضم قائمة المتهمين محمد على بشر، عضو مكتب إرشاد الإخوان، وقيادات أخرى بالجماعة، ونسبت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا لحركة "حسم" ارتكاب 17 جريمة إرهابية استهدفت قتل ضباط جيش وشرطة ورجال دين ورجال قضاء ونيابة عامة، وبينت التحقيقات أن مسئول غرفة العمليات المركزية للحركة  يدعى أحمد محمد عبد الحفيظ، هارب إلى تركيا، ويعاونه عدد من أفراد جماعة الإخوان من بينهم على بطيخ، ومجدى شلش، ومحمد أحمد عبد الهادى.

 

 


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محاكمة المتهمين بمحاولة قتل المستشار زكريا عبد العزيز

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