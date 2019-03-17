تأبين ضحايا الطائرة الأثيوبية المنكوبة

رويترز

امتلأت حظيرة طائرات فى العاصمة الإثيوبية بالورود البيضاء بينما تجمع العاملون فى مجال الطيران اليوم الأحد لتذكر الطيارين وأفراد طاقم الطائرة الستة الذين لاقوا حتفهم مع 149 راكبا فى تحطم طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية قبل أسبوع.



إثيوبية تشارك فى مراسم تأبين الضحايا

ووضعت نساء باكيات أكاليل الزهور أمام توابيت فارغة خلال مراسم تأبين ضحايا الطائرة.



أحد أقارب الضحايا الإثيوبية المنكوبة

وعزفت فرقة الموسيقى الأمهرية التقليدية وبكى بعض أفراد الفرقة. وتوقفت الموسيقى مؤقتا عندما حاول أفراد الفرقة تهدئة الأقارب الثكلى الذين بدا عليهم الحزن الشديد وهم أمام التوابيت.



الشموع والورود لتأبين الضحايا



شموع لتأبين الضحايا



مواطن يوقد شمعة تحية لأرواح الضحايا



مواطنات إثيوبيات يبدو عليهن الحزن بسبب فقدان ذويهن



مواطنة تشارك فى مراسم التأبين