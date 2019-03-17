بيطرى الشرقية تضبط أدوية مجهولة المصدر بمركز ديرب نجم

الشرقية - إيمان مهنى

قامت مديرية الطب البيطرى بحملات تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية بمركز ديرب نجم، لضبط المخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

أوضح الدكتور أشرف توفيق مدير مديرية الطب البيطرى، أنه فى إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية بالشرقية والتفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والثروة الحيوانية، إدارة الخدمات بالإشتراك مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات وقسم شرطة البيئة والمسطحات المائية، بالشرقية بحملات تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية بمركز ديرب نجم لضبط الأدوية والعيادات المخالفة.

وأشار مدير مديرية الطب البيطرى، إلى أن الحملات قامت بالمرور على 4 مركز لبيع وتداول الأدوية البيطرية ، و قامت بتحرير 2 محضر مخالفة وضـبط 376عبوة لـ 22 صنف دواء بيطرى مخالف "مجهولة المصدر – ومحظور إستخدامها بيطرياً " ، وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات ومصادرة الأدوية المخالفة وإتخاذ مايلزم قانوناً.

وتتواصل جهود مديرية الطب البيطرى بالشرقية للحفاظ على صحة المواطنين والثروة الحيوانية.