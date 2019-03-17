بيترسن: رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى ورومانيا للأوروبى طفرة وانطلاقة جديدة

كتبت أمنية جلال

قال جورج بيترسن المستشار التجارى لسفارة رومانيا بالقاهرة، أن الجانب الرومانى يولى اهتمامًا كبيرًا بالتعاون مع رجال الأعمال فى مصر فى مجالات الكيماويات والبتروكيماويات ونقل الخبرات فى مجال صناعة الأثاث والصناعات الهندسية وتصنيع الجرارات الزراعية بجانب الاهتمام بصناعة الغزل والنسيج.

وأضاف بيترس خلال لقائه بأعضاء الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى الرومانى بجمعية رجال الأعمال اليوم، أن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى وترأس رومانيا للاتحاد الأوروبى يمثل محور هامًا لبدء انطلاقة قوية للعلاقات ويجب استغلالها فى تحقيق طفرة فى العلاقات التجارية وعلى مستوى الاستثمار المباشر فى البلدين.

ولفت المستشارى التجارى الرومانى، إلى أن توصيات اجتماعات الجانبان المصرى والرومانى سواء فى مجلس الأعمال المشترك أو على صعيد الدورة الثالثة للجنة اللعليا التى عقدت بالقاهرة خلال الفترة من 26 إلى 28 فبراير 2019 أعطى دفعة كبيرة لتبادل الزيارات على مستوى رجال الأعمال، مضيفًا أن الفترة المقبلة ستشهد عددا من الزيارات المتبادلة لتعزيز أوجه التعاون بين القطاع الخاص فى البلدين فى مجالات واعدة وعلى رأسها السياحة والتعرف على برامج السياحة العلاجية والقبطية فى مصر.

وأوضح بيترس، أن هناك بروتوكولات تعاون مع الجانب المصرى فى مجالات التعليم فى تخصصات البترول بين كلية الهندسة قسم البترول بجامعة السويس وجامعة بلويشتى الرومانية وسيتم توفير منح للطلبة المصريين، مضيفًا أنه يجرى حاليًا الاعداد لبروتوكولات تعاون مع جامعة القاهرة والإسكندرية فى مجال تبادل الطلبة.

من جانبه أكد الدكتور أحمد السكرى رئيس الجانب المصرى بالمجلس المصرى الرومانى، أن جمعية رجال الأعمال تجهز حاليًا لمجموعة من الفرص الاستثمارية والتجارية لطرحها على الجانب الرومانى وذلك بعد عمل استقصاء من قبل الأعضاء واللجان المتخصصة فى الجمعية بأهم المشروعات المقترحة للتعاون المشترك.

وأضاف السكرى، أن المجلس يسعى لمضاعفة حجم التجارة بين مصر ورومانيا والوصول بها إلى مليار و300 مليون دولار، لافتا إلى أن حجم التبادل التجارى ضعيف جدًا ولا يعبر عن قوة العلاقات المصرية الرومانية.

فيما شددت الدكتورة أمنية فهمى نائب رئيس الجانب المصرى بالمجلس وعضو جمعية رجال الأعمال، على أهمية تعزيز التعاون المصرى الرومانى فى المجال السياحى والسياحة العلاجية، لافتة إلى أن عودة الطيران بين القاهرة وبوخاريست فى أبريل المقبل ستكون بداية لانطلاقة حقيقية لتشجيع السياحة فى البلدين.

وأشارت فهمى، إلى أن الصناعات اليدوية والحرفية المصرية اصبحت تتواجد بقوة داخل السوق الرومانية بعد تنظيم عدد من المعارض للصناعات الصغيرة والمشغولات اليدوية والتراثية بدعم من المجلس المشترك وجمعية رجال الأعمال المصريين.

وأكد المهندس حسن الشافعى، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال، أن التعاون فى مجال الطاقة ونقل الخبرات المتبادلة من القطاعات الواعدة خاصة وان مصر أصبحت مركزًا إقليميا للطاقة بعد اكتشافات الغازل والبترول ومشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة بجانب التعاون فى مجالات السكك الحديدية وتبادل الخبرات فى مجال الصناعات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما اقترح الأعضاء خلال الاجتماع عدد من القطاعات الواعدة للتعاون المصرى الرومانى خاصة فى مجالات الصناعات الطبية والأدوية والأغذية والصناعات الصغيرة والمتوسطة وفى تبادل الخبرات فى مجال دعم ريادة الأعمال والمشاريع والصناعات الصغيرة والمتوسطة وفى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة.