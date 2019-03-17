الرئيسية أخبار عاجلة بسام راضى: السيسى يلتقى فى أسوان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى الأحد، 17 مارس 2019 10:46 ص بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. أسوان- محمد الجالى إضافة تعليق استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، الأحد، موسى فقيه، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى، وذلك على هامش انعقاد ملتقى الشباب العربى والأفريقى بأسوان. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. السيسى يشهد بعد قليل الجلسة الافتتاحية لملتقى الشباب العربى والأفريقى بأسوان اليوم.. ملتقى الشباب العربى والإفريقى يناقش أهمية وادى النيل كممر للتكامل.. خبراء دوليون يبحثون مستقبل البحث العلمى وخدمات الرعاية الصحية.. والشباب يستعرضون رؤيتهم فى مواجهة التحديات انتصار السيسى: أفريقيا مليئة بالشباب الواعد القادر على خلق الفرص واقتناصها السيسي ملتقي الشباب العربي والأفريقي موسي فقيه الاتحاد الافريقي اسوان أسوأ قرارات فى مسيرة النجوم.. بوفون أحدث الضحايا فيديو.. السيسى يطالب المشاركين بملتقى الشباب بالوقوف حدادا على أرواح حادث نيوزيلندا الإرهابى الحكومة تقلص إجراءات الإفراج الجمركى من 24 خطوة لـ3 وتقليل الزمن لـ3 أيام التعليم تعلن نجاح 46 ألف و940 معلم فى مسابقة العقود المؤقتة بنسبة 71.6%.. إعلان أسماء المقبولين على موقع الوزارة غدًا.. وبدء التعاقد مع الناجحين الاثنين.. وإعادة اختبار 5 آلاف تغيبوا عن امتحانات المرحلة الأولى لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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