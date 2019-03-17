بسام راضى: السيسى يلتقى فى أسوان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، الأحد، موسى فقيه، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى، وذلك على هامش انعقاد ملتقى الشباب العربى والأفريقى بأسوان.