بدء زيارات الهَيئة القَوميّة لضمان جَودة التعليم والاعتماد للمعاهد الأزهرية اليوم

كتب لؤى على

قال الشيخ علي خليل، رئيسُ قطاع المعاهد الأزهرية، إنه سيتم بَدء زيارات الاعتماد للمعاهد الأزهرية، مِن قِبَل الهَيئة القَوميّة لضمان جَودة التعليم والاعتماد، وذلك اعتبارًا من اليوم الأحد.



وأكّد رئيس القطاع؛ أنّ تلك الزياراتِ تَستهدِف مجموعةً جديدةً من المعاهد الأزهرية، التي تمّ تجهيز البِنيَة الأساسية لها، وتَحسين فاعليّتها التعليمية، بالشَّكل الذي يُحَقِّق طُموحات وأهدافَ المُستقبَل، في ظِلّ النِّظام التعليميّ الجديد.



وأضاف الشيخ علي خليل: أن تلك المَعاهِدَ ستشهدُ زياراتٍ مُكَثَّفَةً له، خِلالَ فترة زيارة فِرَق المُراجَعة الخارجيّة، المُكَلَّفة مِن قِبَل هَيئة الجَودة؛ وذلك لحرصه الشديد على اعتماد المعاهد الأزهرية، في ضَوء خُطَط الإصلاح والتطوير للتعليم الأزهريّ، لافِتًا إلى أن عدد المعاهد المُقَرَّر زيارتُها، خِلالَ هذه الفترةِ، يبلغ (33) معهدًا، بمرحلة "رياض الأطفال"؛ لِكَونِها أُولى مَراحِلِ التطوير بنظام التعليم الجديد.



كما صرّح رئيس القطاع؛ بأنّ نسبة اعتماد المَعاهِدِ الأزهريّة خِلالَ العامِ الماضي 2017/2018م، قد بلغتْ نسبةَ 92% مِن بَين المعاهد المُتقدِّمة، وهي نسبةٌ غَيرُ مَسبوقةٍ، في ظِلّ زيادة أعداد المعاهد الأزهرية المُتقدِّمة للاعتماد بشَكلٍ مُنتَظِمٍ وتَدريجيٍّ؛ لمساهمة الأزهر في تحقيق إستراتيجيّة التنمية المُستدامة "رؤية مصرَ 2030"، التى أَطلَقَها رئيسُ الجُمهوريّة.



وفى السياق نَفسِه، أشار عصام القاضي، مُديرُ عامّ جَودة التعليم بالأزهر؛ إلى صُدور قرار مجلس إدارة الهَيئة القَوميّة لضمان جَودة التعليم، باعتمادِ عددٍ من المعاهد الأزهرية، وبِناءً على هذا القرارِ؛ تمّ اعتمادُ (70) معهدًا؛ منها: (45) معهدًا ابتدائيًّا، و(18) معهدًا إعداديًّا، و(7) مَعاهِدَ ثانويّة.