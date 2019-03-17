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بدء المائدة المستديرة وادى النيل ممر للتكامل الأفريقى والعربى بمشاركة السيسي

الأحد، 17 مارس 2019 03:12 م
بدء المائدة المستديرة وادى النيل ممر للتكامل الأفريقى والعربى بمشاركة السيسي المائدة المستديرة
كتب سمير حسنى - إبراهيم حسان
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بدأت فعاليات المائدة المستديرة "وادى النيل ممر للتكامل الإفريقى والعربى، بملتقى الشباب العربى والأفريقى بمدينة أسوان.

 

وبدأت فعاليات ملتقى الشباب العربى والأفريقى، أمس بإقامة احتفالية بمناسبة تسلم مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى، حيث تهدف الاحتفالية إلى إبراز مكانة مصر الأفريقية والعربية كنقطة تلاقي بين الحضارتين الأفريقية والعربية، وكمحور استراتيجي حيوي للشراكة بينهما، وتضم الاحتفالية فقرة فنية تمزج بين الفن والحضارة الأفريقية والعربية، بالإضافة إلى حديث عدد من الشخصيات الأفريقية حول رؤيتهم لما بعد تسلم مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى، وما تتطلع له أفريقيا من مصر.


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