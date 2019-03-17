باحث بجامعة أوكسفورد يعلن تأسيس شركة باستثمارات 400 مليون دولار فى مصر

كتب سمير حسنى - إبراهيم حسان

أعلن الدكتور مينا بخيت، الباحث في قسم الأورام في جامعة أوكسفورد، والمؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة باناسيا إينوفيشن، تأسيس شركة "بانسيا فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمصر بحجم استثمارات 400 مليون دولار.

وقال الباحث في قسم الأورام بجامعة أوكسفورد، خلال كلمته منتدى الشباب العربى والإفريقى، إن الهدف من المنصة هو إتاحة الفرصة للباحثين الذين يمتلكون أفكارا ويريدون تحويلها إلى منتجات طبية فى المجال الصحى بالتعاون مع شركات وجهات دولية.

وأشار إلى أهمية تأسيس مثل هذه الشركات فى مصر، لدعم الملكية الفكرية ودفع الضرائب فى مصر.