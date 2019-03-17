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اليوم.. محافظة القاهرة تنظم معرضًا لمنتجات الأسر المنتجة بحضور المحافظ

الأحد، 17 مارس 2019 12:49 ص
اليوم.. محافظة القاهرة تنظم معرضًا لمنتجات الأسر المنتجة بحضور المحافظ اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى
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يفتتح اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، اليوم معرض الأسر المنتجة، بحى السلام أول، الذى تنظمه المحافظة بالتنسيق مع عدد من الجمعيات الأهلية، وجهاز شباب الخريجين.

ويقام المعرض بمقر شباب الخريجين بمنطقة اسبيكو ملف عثمان، بحضور عدد من مسئولى المحافظة، والدكتورة رانيا حسن رئيس جهاز شباب الخريجين، ومحمد السيد مدير مديرية التضامن الاجتماعى، وعدد من رؤساء الجمعيات الخيرية.

ويهدف المعرض للتسويق لمنتجات الأسر ودعمهم وتشجيع الشباب على العمل والإنتاج، والتسويق لمنتجاتهم.
 


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