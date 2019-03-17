اليوم.. سماع شاهد الإثبات فى إعادة محاكمة متهمة بقتل سيدة وابنتها لسرقتهما بإمبابة

كتب أحمد الجعفرى

تستمع محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار السيد لاشين، لشاهد الاثبات فى إعادة محاكمة "أية.م" 19 سنة عاملة، فى اتهامها بقتل ربة منزل وابنتها لسرقة مشغولاتهما الذهبية فى إمبابة.

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين إبراهيم نصر وأحمد محمد عبد السلام، وسكرتارية عصام حسين.

وأثبتت التحقيقات اشتراك المتهمة مع شخص هارب وصادر ضده حكم فى ذات القضية بالإعدام غيابيًا، فى قتل ربة منزل وابنتها وسرقتهما بمنطقة إمبابة.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين توجها لمنزل "فايزة.ح" ربة منزل لشراء أثاث منها، وبيتا النية لسرقتها، وأحضرا معهما مواد مخدرة، لتخدير الضحية وتنفيذ مخطتهما، ووضعا كمية من المخدرات بالمشروب الخاص بالضحية فغابت عن الوعى، وهنا خنقاها بـ"كوفية"، وتوجها لغرفة ابنتها "ياسمين.خ" وقتلاها بنفس الطريقة، وسرقا مشغولات ذهبية وفرا هاربين، إلى أن تمكنت أجهزة الأمن من القبض عليهما.