اليوم.. بدء برنامج تأهيل 200 إمام بالأوقاف فى مسجد النور بالعباسية

كتب - إسماعيل رفعت

اعتمد وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة، البرنامج التأهيلي السابع للعام الحالي 2018 / 2019م للأئمة الجدد بالإدارة العامة لمراكز التدريب بمسجد النور بالعباسية، الذى بدأ انعقاده اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 17 / 3 / 2019م حتى الخميس 11 / 4 / 2019م.

ويضم هذا البرنامج (200) إمام من الأئمة الجدد من مختلف محافظات الجمهورية، ويقوم بتدريبهم وتأهيلهم نخبة متميزة من الأساتذة المتخصصين في جميع فنون العلم والمعرفة .

ويأتى البرنامج، في إطار خطة وزارة الأوقاف في تطوير الأداء الدعوي والعلمي والمهني للسادة الأئمة ومنهجها في تجديد الخطاب الديني، ونشر صحيح الإسلام بفكر دعوي وسطي مستنير يحترم الأديان، ويرعى حرمة الإنسان، ويحافظ على حقوق الأوطان.