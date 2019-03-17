اليوم.. المؤتمر العلمى الرابع عشر لبحوث التنمية الزراعية بجامعة عين شمس

كتب محمود راغب

تنظم كلية الزراعة جامعة عين شمس، اليوم الأحد، لمدة يومين بقاعة بمؤتمرات الكلية، المؤتمر العلمي الرابع عشر لبحوث التنمية الزراعية بعنوان التكنولوجيا الحيوية والتنمية الزراعية.

ويأتي المؤتمر تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس.



وأوضح الدكتور أحمد جلال عميد الكلية ورئيس المؤتمر، أن المؤتمر يهتم بالإنتاج الحيوانى والداجن والسمكى وإنتاج المحاصيل الحقلية والبستانية وكذلك علوم الأغذية، الأمن الغذائي وسلامة الغذاءـ التكنولوجيا الحيوية فى الغذاء ووقاية النبات وأمراض النبات والحشرات الاقتصادية ومبيدات الآفات والإدارة الاقتصادية والإرشاد الزراعى.



وأشار الدكتور شوقى سليم وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ومقرر المؤتمر، إلى أن المؤتمر يهتم بالميكروبيولجيا الزراعية والتسميد الحيوي والطرق الميكروبية والكيميائية والوراثة فى الزراعة والهندسة الزراعية وعلوم الأرض.



