video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 17 مارس 2019 07:54 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

اليوم.. المؤتمر العلمى الرابع عشر لبحوث التنمية الزراعية بجامعة عين شمس

الأحد، 17 مارس 2019 07:00 ص
اليوم.. المؤتمر العلمى الرابع عشر لبحوث التنمية الزراعية بجامعة عين شمس جامعة عين شمس
كتب محمود راغب
إضافة تعليق

تنظم كلية الزراعة جامعة عين شمس، اليوم الأحد، لمدة يومين بقاعة بمؤتمرات الكلية، المؤتمر العلمي الرابع عشر لبحوث التنمية الزراعية بعنوان التكنولوجيا الحيوية والتنمية الزراعية.

 

ويأتي المؤتمر تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس.

وأوضح الدكتور أحمد جلال عميد الكلية ورئيس المؤتمر، أن المؤتمر يهتم بالإنتاج الحيوانى والداجن والسمكى وإنتاج المحاصيل الحقلية والبستانية وكذلك علوم الأغذية، الأمن الغذائي وسلامة الغذاءـ التكنولوجيا الحيوية فى الغذاء ووقاية النبات وأمراض النبات والحشرات الاقتصادية ومبيدات الآفات والإدارة الاقتصادية والإرشاد الزراعى.

وأشار الدكتور شوقى سليم وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ومقرر المؤتمر، إلى أن المؤتمر يهتم بالميكروبيولجيا الزراعية والتسميد الحيوي والطرق الميكروبية والكيميائية والوراثة فى الزراعة والهندسة الزراعية وعلوم الأرض.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأعلى للجامعات: 9 أساتذة يتنافسون على رئاسة جامعة عين شمس

جامعة عين شمس تعلن الحرب على المخدرات.. نائب رئيس الجامعة: عينات عشوائية وتحليل مفاجئ للكشف على العاملين.. نظمى عبد الحميد: القانون واضح والفصل ينتظر الحالات الإيجابية.. ويؤكد: لا مكان بالجامعة للمتعاطين

جامعه عين شمس

عين شمس

كليه الزراعة

زراعه عين شمس




لا تفوتك
أسوأ قرارات فى مسيرة النجوم.. بوفون أحدث الضحايا

أسوأ قرارات فى مسيرة النجوم.. بوفون أحدث الضحايا

فيديو.. السيسى يطالب المشاركين بملتقى الشباب بالوقوف حدادا على أرواح حادث نيوزيلندا الإرهابى

فيديو.. السيسى يطالب المشاركين بملتقى الشباب بالوقوف حدادا على أرواح حادث نيوزيلندا الإرهابى

الحكومة تقلص إجراءات الإفراج الجمركى من 24 خطوة لـ3 وتقليل الزمن لـ3 أيام

الحكومة تقلص إجراءات الإفراج الجمركى من 24 خطوة لـ3 وتقليل الزمن لـ3 أيام

التعليم تعلن نجاح 46 ألف و940 معلم فى مسابقة العقود المؤقتة بنسبة 71.6%.. إعلان أسماء المقبولين على موقع الوزارة غدًا.. وبدء التعاقد مع الناجحين الاثنين.. وإعادة اختبار 5 آلاف تغيبوا عن امتحانات المرحلة الأولى

التعليم تعلن نجاح 46 ألف و940 معلم فى مسابقة العقود المؤقتة بنسبة 71.6%.. إعلان أسماء المقبولين على موقع الوزارة غدًا.. وبدء التعاقد مع الناجحين الاثنين.. وإعادة اختبار 5 آلاف تغيبوا عن امتحانات المرحلة الأولى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة