اليابان تطور صاروخا بعيد المدى لمواجهة تطور القوات البحرية الصينية

طوكيو(أ ش أ)

قررت وزارة الدفاع اليابانية البدء فى تطوير أول صاروخ كروز محلى بعيد المدى يمكن تركيبه على طائرة مقاتلة تابعة لقوات الدفاع الجوى، ويمكنها مهاجمة سفن العدو فى حالة وجود تهديد مباشر لأراضى الدولة.

وأوضحت صحيفة يوميورى شيمبون اليابانية على موقعها الإلكترونى أن هذا هو أول صاروخ من هذا النوع فى البلاد، ويأتى هذا القرار ردا على التقدم السريع لقدرة القوات البحرية الصينية على الهجوم، حيث من المقرر أن يصل مدى الصاروخ إلى أكثر من 400 كيلومتر لتعزيز الردع.

وأضافت الصحيفة أنه من المخطط أن يتم تصنيع الصاروخ على أساس صاروخ كروز الأسرع من الصوت ASM3، والذى تم تطويره فى عام 2017 ويصل مداه إلى حوالى 200 كيلومتر.

كما كشفت الصحيفة عن أن صاروخ ASM3 تم التشكيك فى تطبيقه الفعلى داخل وزارة الدفاع اليابانية بسبب قصر مداه، لهذا لم يندرج ضمن خطة المشتريات لاحتياجات قوات الدفاع الذاتى اليابانية لعامى 2018 و 2019، وأضافت أن الإدارة العسكرية فى اليابان تتوقع تحسين خصائص سرعة الصاروخ وزيادة مداه وسعة خزان الوقود به .