النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعى الخاص بتشريح جثة سائق قتله جزار بإمبابة

كتب ــ أحمد الجعفرى

استعجلت النيابة العامة بشمال الجيزة تقرير الطب الشرعي الخاص بتشريح جثمان سائق قتل على يد جزار و3 من العاملين معه في محل الجزارة، بإمبابة، للوقوف على ظروف وملابسات وفاته، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وكانت النيابة أصدرت فى وقت سابق قرارا بتشريح جثمان الشاب الضحية، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص به، للوقوف على ظروف وملابسات وفاته.

وتلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد مقتل شاب نتيجة إصابته بطعنة نافذة أنهت حياته في الحال، وبإجراء التحريات تبين أن جزار و3 من العاملين معه وراء قتله، حيث طعنه بسلاح أبيض، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.