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"النقض" تنظر اليوم الطعون على إعدام وسجن عناصر "خلية داعش دمياط"

الأحد، 17 مارس 2019 04:00 ص
"النقض" تنظر اليوم الطعون على إعدام وسجن عناصر "خلية داعش دمياط" محكمة النقض ـ أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر
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تبدأ محكمة النقض، اليوم الأحد، نظر طعون المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية داعش دمياط"، على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام والسجن المؤبد والسجن 15 سنة.

كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى معهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، عاقبت 21 متهما بالإعدام شنقا و4 متهمين بالسجن المؤبد، و3 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة لثبوت تورطهم بالانضمام لجماعة إرهابية متصلة بـ"داعش" فى دمياط.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين فى أمر الإحالة اتهامات تأسيس والاشتراك فى جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون والدستور، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة من أداء عملها، وإتلاف أموال عامة وخاصة، والشروع فى تصنيع المواد والعبوات المتفجرة، وحيازة أسلحة نارية.


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