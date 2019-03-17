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المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لعامل لاتجاره بالحشيش فى المطرية

الأحد، 17 مارس 2019 11:25 ص
المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لعامل لاتجاره بالحشيش فى المطرية مخدر الحشيش - صورة أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة المتهم عبد الفتاح عبد العزيز، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار بالحشيش وحيازة أسلحة نارية بالمطرية.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد عبد التواب ومحمد شريف صبرى، وأمانة سر عادل الشيخ ومحمد أبو العلا.
 
وأسندت النيابة للمتهم عبد الفتاح عبد العزيز، عامل، تهمة حيازة مخدر الحشيش بقصد الاتجار بدون تصريح وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا، وحيازة أسلحة وذخائر نارية بدون تصريح.
 
 
 

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