المشاركون بملتقى الشباب يلتقطون "سيلفى" وصورا تذكارية مع الرئيس السيسى

كتب سمير حسنى - إبراهيم حسان

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى، على مصافحة كل المشاركين بفعاليات المائدة المستديرة "وادى النيل ممر للتكامل الإفريقى والعربى"، بملتقى الشباب العربى والأفريقى بمدينة أسوان، عقب انتهاءها.





والتقط المشاركين بفعاليات المائدة المستديرة، على التقاط صور "سيلفى" مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، كما حرص البعض الآخر على إجراء حوارات جانبية معه على هامش الملتقى، والتقاط الصور التذكارية معه.





وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، جلسة المائدة المستديرة التى انعقدت بعنوان "وادى النيل ممر للتكامل الإفريقى والعربى"، بملتقى الشباب العربى والأفريقى بمدينة أسوان، وتحدث عن التحديات التى تواجه الدول العربية والإفريقية على حد سواء.





وشارك فى جلسة المائدة المستديرة، كلا من السفيرة أميرة نجم، المستشار القانونى للاتحاد الأفريقى، والشيخ راشد الشامسى، النائب الأول لرئيس البرلمان العربى، ويوسف بن عودة، مدير مشاريع تقنية معلومات بالسعودية، وحمزة الطرونة، رئيس بلدية مؤاب الكرك بالأردن، وجاكيزا إليفرا، باحثة سابقة فى مشروع دعم الشراكة الأوروبية الإفريقية، وزكريا دياباتى، الرئيس السابق لاتحاد الطلبة الأفارقة بمصر، والدكتور إيهاب البشبيشى، المتخصص بالشئون الإفريقية، وطارق بابكرعبد السلام، أمين العلاقات الخارجية فى أمانة شباب حزب المؤتمر الوطنى بالسودان، وعبد اللطيف فاروق، باحث فى مجلس الوزراء ومتخصص بالشأن الإفريقى، وحسام الدين محمود، عضو تنسيقية شباب الأحزاب.











