القوى العاملة تعلن تعيين 1985 باحث عن العمل منهم 41 من ذوى الاحتياجات الخاصة

كتب محمود راغب

أكدت مديرية القوى العاملة بالقليوبية، أن عدد المعينين من خلال شهادات القيد "كعب العمل" المرتد لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية بلغ 1985 معينا، منهم 41 من ذوى الاحتياجات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص، وذلك من 6593 من راغبى العمل المسجلين بمكاتب التشغيل، بالإضافة إلى 194 فرص عمل تم إتاحتها من خلال مكاتب التشغيل بالمديرية، فضلا عن 17معاقا تم ترشحهم لمنشآت القطاع الخاص .

جاء ذلك في تقرير لوزير القوى العاملة محمد سعفان، عبر فتحى دسوقى وكيل الوزارة، مدير مديرية القوى العاملة بالقليوبية، أشار فيه إلى أن المديرية قامت بقياس مستوى مهارة 2130عاملا على المهن المختلفة منها 4 شهادات موثقة للعمل بالخارج، فضلا عن استخراج 2248 ترخيص بمزاولة الحرفة على المهن المختلفة، وتم اصدار 69 خطابا لمهن غير خاضعة للقياس والمزاولة وغير واردة بالقرارات الوزارية وذلك خلال فبراير الماضي.

وتابع أنه فى مجال السفر للعمل بالخارج تم إصدار 106 تصريح للعمل بالخارج من مكتب التصاريح بمديرية أمن القليوبية، منهم 26 مؤهلات عليا، و53 متوسطة، و3 فوق المتوسطة، و24 بدون مؤهل، فضلا عن عقودين عمل بالأردن.

وفى مجال تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة بلغ إجمالي المسجلين بالإدارة المختصة 21 ألفا و307 عاملا، وبلغ ما تم صرفه لرعاية هذه الفئة 2600 جنيه ، للرعاية الصحية والاجتماعية ، فضلا عن استخراج 64 شهادة أمان ليصبح إجمالي الشهادات التي تم تسليمها 1443 شهادة.

وفي مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، بلغ إجمالي المنشآت التي تم إجراء التفتيش عليها 384 منشأة، وبلغ عدد المحاضر المحررة في هذا المجال 198محضرا ، كما تم التفتيش علي 28 منشأة في مجال المرأة وعمل والطفل، حيث تم انذار 18 منشأة وتحرير محضرين لمنشأتين ، وبلغ الأطفال العاملين الذين شملهم التفتيش 39 طفلا بنسبة 82% للذكور و18% للإناث.

كما تم التفتيش على 825 منشأة فى مجال تفتيش العمل، وحررت محاضر مخالفات لـ 329 منشأة، لمخالفة قانون العمل 12 لسنة 2003،وبلغت الشكاوى العمالية المقدمة لمكاتب علاقات العمل 149 شكوى، تم تسوية 13 منها وديا، وإحالة 43 للقضاء، وحفظ 29 شكوى، ومازالت 64 شكوى تحت البحث والدراسة .

وفي مجال تصاريح العمل للأجانب تم إصدار 10 تصاريح لأول مرة ، وتجديد 3 تصاريح وتحرير 55 محضرا لمنشآت تستخدم عمالة أجنبية بدون ترخيص.