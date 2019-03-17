القبض على عاطل بحوزته سلاح نارى وحشيش فى التل الكبير بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز التل الكبير، من القبض على عاطل وبحوزته سلاح نارى "بندقية حرطوش"، و3 طلقات من ذات العيار، وكمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 250 جرام .

كان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بقيام المقدم محمد فيصل رئيس مباحث مركز التل الكبير ومعاونيه بضبط المتهم "محمد.س.م" 44 عاما عاطل ومقيم المجاهدين العرب دائرة مركز التل الكبير حال قيادته سيارة ماركة فيرنا بدون لوحات معدنية "جارى فحصها" وبحوزته سلاح نارى "بندقية خرطوش" و3 طلقات من ذات العيار، وكمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 250 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.