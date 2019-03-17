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القبض على المتهم بقتل ربة منزل تربطه بها علاقة غير شرعية في الجيزة

الأحد، 17 مارس 2019 12:53 ص
القبض على المتهم بقتل ربة منزل تربطه بها علاقة غير شرعية في الجيزة ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على أحد الأشخاص لاتهامه بقتل ربة منزل بالجيزة، وكشفت التحريات أن المتهم تربطه علاقة بالمجني عليها وأنه ارتكب الجريمة بسبب خلافات بينهما، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل ربة منزل نتيجة اعتداء أحد الأشخاص عليها مما أسفر عن مفارقتها الحياة في الحال.

وبإجراء التحريات توصل رجال المباحث لهوية مرتكب الجريمة، وكشفت التحريات أن المتهم تربطه علاقة غير شرعية بالمجني عليها.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 


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