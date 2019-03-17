video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 17 مارس 2019 10:47 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الفلبين تنسحب رسميا من المحكمة الجنائية الدولية

الأحد، 17 مارس 2019 09:30 ص
الفلبين تنسحب رسميا من المحكمة الجنائية الدولية الرئيس الفلبينى رودريجو دوتيرتى
مانيلا (أ ش أ)
إضافة تعليق

انسحبت الفلبين رسميا من المحكمة الجنائية الدولية التى تحقق فى العنف المرتكب فى إطار حملة القمع الشرسة ضد مهربى المخدرات فى البلاد.

وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) اليوم الأحد، أن هذا الانسحاب جاء بعد عام واحد من إعلان مانيلا أنها لم تعد راغبة فى أن تكون عضوا فى هذه المحكمة التى تحكم فى جرائم الحرب.

يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية قد أعلنت فى فبراير من عام 2018 فتح بحث أولى ـ وهى مرحلة تسبق فتح التحقيق ـ فى الحملة على المخدرات التى يقودها الرئيس الفلبينى رودريجو دوتيرتى، والتى تم بموجبها إعدام آلاف المهربين، ومتعاطى المخدرات المفترضين دون محاكمات.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الفلبين تعلن انسحابها من الجنائية الدولية اليوم

الفلبين

المحكمه الجنائيه الدوليه

مهربو المخدرات فى الفلبين

انسحاب الفلبين من المحكمه الجنائيه

الجنائيه الدوليه




لا تفوتك
أسوأ قرارات فى مسيرة النجوم.. بوفون أحدث الضحايا

أسوأ قرارات فى مسيرة النجوم.. بوفون أحدث الضحايا

فيديو.. السيسى يطالب المشاركين بملتقى الشباب بالوقوف حدادا على أرواح حادث نيوزيلندا الإرهابى

فيديو.. السيسى يطالب المشاركين بملتقى الشباب بالوقوف حدادا على أرواح حادث نيوزيلندا الإرهابى

الحكومة تقلص إجراءات الإفراج الجمركى من 24 خطوة لـ3 وتقليل الزمن لـ3 أيام

الحكومة تقلص إجراءات الإفراج الجمركى من 24 خطوة لـ3 وتقليل الزمن لـ3 أيام

التعليم تعلن نجاح 46 ألف و940 معلم فى مسابقة العقود المؤقتة بنسبة 71.6%.. إعلان أسماء المقبولين على موقع الوزارة غدًا.. وبدء التعاقد مع الناجحين الاثنين.. وإعادة اختبار 5 آلاف تغيبوا عن امتحانات المرحلة الأولى

التعليم تعلن نجاح 46 ألف و940 معلم فى مسابقة العقود المؤقتة بنسبة 71.6%.. إعلان أسماء المقبولين على موقع الوزارة غدًا.. وبدء التعاقد مع الناجحين الاثنين.. وإعادة اختبار 5 آلاف تغيبوا عن امتحانات المرحلة الأولى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة