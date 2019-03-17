"الغرف السياحية": إخطارات شرطة السياحة إلكترونيا بداية من أبريل

كتبت آمال رسلان

أكد ناصر تركى عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، ورئيس لجنة الإعلام والعلاقات الحكومية، أن فنادق القاهرة الكبرى ستبدأ أبريل المقبل فى تفعيل "الإخطارات"، بينها وشرطة السياحة إلكترونيا، ثم يتم تنفيذه فى باقى المحافظات، بالتوالى فور الانتهاء من تدريب العاملين على هذا النظام.

وأشار تركى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن الاتحاد وغرفه يعملون بوتيرة سريعة للانتهاء من منظومة الربط الإلكترونى لقطاع السياحة بالأجهزة الأمنية، لتصبح كافة المعاملات إلكترونية، وخاصة مع شرطة السياحة فيما يخص "الإخطارات السياحية"، الأمر الذى سيوفر وقت وجهد كبير.

وأشار إلى أن غرفة شركات السياحة ستبدأ تدريب العاملين على المنظومة الإلكترونية الشهر المقبل، ومن ينتهى من اتمام التدريبات يبدأ فورا فى تطبيق الإخطار الأمنى إلكترونيا، وستكون شركات السياحة المستجلبة أولوية لتيسير عملها بالتعاون مع شرطة السياحة، وأى برنامج سياحى سيتم الإخطار عنه بشكل مميكن.

ولفت عضو الاتحاد إلى أن باقى الغرف المنشآت السياحية والسلع والعاديات، والغوص ستنضم للمنظومة فى المرحلة الثانية، وخلال سنة أشهر لن يطون هناك معاملات ورقية أو مباشرة بين أى من العاملين بقطاع السياحة والجهات الحكومية الآخرى وخاصة شرطة السياحة.

ولفت إلى أن الهدف الآخر من منظومة الربط الإلكترونى هو تسجيل كافة العاملين فى القطاع إلكترونيا، وبالتالى ستصبح كافة المعلومات متوفرة عبر سيستم خاص وسيتم بعدها إصدار كارنيهات خاصة بكل فرد، حيث يحتوى الكارنية على كافة المعلومات الخاصة بهذا الشخص سواء كانت بيانات شخصية أو تتعلق بنوعية عمله والمكان وغيرها، وبالتالى لن يكون هناك حاجة إلى كشف أمنى طالما يمتلك العامل هذا الكارنية.

وقال تركى "جميع القطاعات تعمل حاليا على تسجيل العاملين بها على المنظومة، والبيانات الخاصة بهم والتى ستكون مربوطة بالجهات الأمنية، ولن يكون هناك أحد يعمل بالقطاع غير مهلوم الهوية".