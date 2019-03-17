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الأحد، 17 مارس 2019 07:47 م
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العاهل الأردنى يتسلم رسالة من الرئيس الموريتان

الأحد، 17 مارس 2019 07:07 م
العاهل الأردنى يتسلم رسالة من الرئيس الموريتان العاهل الأردنى الملك عبدالله الثاني
أ ش أ
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تسلم العاهل الأردنى الملك عبدالله الثاني ،اليوم الأحد، رسالة من الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، نقلها له المبعوث الخاص للرئيس الموريتاني وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان سيدي محمد ولد محم.

 

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا "، أن الجانبين تناولا خلال اللقاء العلاقات بين البلدين والتطورات التي تشهدها المنطقة، حيث جرى التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.

 

وأكد العاهل الأردني ،اعتزازه بالعلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين، والحرص على توسيع التعاون بينهما في مختلف المجالات، وبما يحقق المصالح المشتركة للشعبين ، ويخدم قضايا الأمتين العربية والإسلامية وأهمية دعم العمل العربي المشترك، وتوحيد المواقف حيال مختلف التحديات التي تواجه الأمة العربية.

 


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