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"الصيادلة": حذف المرشحين على أكثر من مقعد حال عدم تنازلهم عن أحدهما حتى غدا

الأحد، 17 مارس 2019 03:00 ص
"الصيادلة": حذف المرشحين على أكثر من مقعد حال عدم تنازلهم عن أحدهما حتى غدا انتخابات الصيادلة - أرشيفية
كتبت آية دعبس
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طالبت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى بنقابة الصيادلة، كافة المُرشحين بالانتخابات، على أكثر من مقعد، بالنقابة العامة، والنقابات الفرعية بالمحافظات، التنازل فى فترة التنازلات، والتى تمتد حتى الخامسة من مساء غدٍ الاثنين، مشيرة إلى أنه فى حال عدم الاستجابة فسيتم حذف المُرشح من جميع المقاعد، ليتم إعلان الكشوف بعد التنازلات من الثلاثاء 19 إلى الخميس 21 مارس الجارى لمدة 3 أيام.

 

وأوضحت اللجنة، أنه فى حال ترشح العضو على مقعد النقيب أو عضو فوق السن، أو عضو تحت السن، فإنه يستوجب أن يكون مضى على قيده بالجدول العام أكثر أو أقل من 15 سنة فى 16 أبريل 2019، وهو نفس اليوم المقرر التصويت بالانتخابات خلاله.

 

وكانت اللجنة قد أعلنت القوائم الأولية للأسماء المُرشحين بالانتخابات، وتضمنت القائمة 23 مرشحا على مقعد النقيب العام.

 

ومن المقرر إجراء التصويت بالانتخابات فى النقابة العامة والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، الثلاثاء 16 أبريل المقبل، لاختيار النقيب العام، ورؤساء النقابات الفرعية، وعضوية المجلس.

 

 


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