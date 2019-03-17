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"الشباب و الرياضة" بالإسكندرية تفتتح 35 فصل لمحو الأمية

الأحد، 17 مارس 2019 02:49 م
"الشباب و الرياضة" بالإسكندرية تفتتح 35 فصل لمحو الأمية فصول محو الاميه - ارشيفية
الاسكندرية جاكلين منير
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قامت مديرية الشباب والرياضة، برئاسة الدكتورة صفاء الشريف مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، بفتح عدد 35 فصل جديد لمحو الأمية وتعليم الكبار، مقسمين على الاحياء المختلفة، و ذلك انطلاقا من اهتمام القيادة السياسية بضرورة القضاء على الامية، كأحد اهداف التنمية المستدامة و رؤية مصر في 2030.
 
وقد نفذت المديرية، 13 فصل في فرع شباب المنتزه، و11 فصل بفرع شباب شرق، و4 فضول فى فرع وسط ، وفصل في العجمي، و2 فصل في برج العرب، 2 فصل في فرع شباب العامرية.
 
و تم فتح فصول بكنيسة 500 البكباشي ، وكنيسة العذراء بخورشيد ، ومركز شباب المعمورة، و مركز شباب السيوف، وقرية الزهراء بابيس 4  و كنيسة الأنبا بولا ، و كنيسة الأنبا بولس بالبنجر التابعة لبرج العرب، و كنيسة القديسة دميانا بالعامرية، و نادى المجد بالمكس  بنطاق العجمي.
 
كما تم فتح فصل في مؤسسة فخر البرا بنطاق حي شرق، وفصل أخر بمسجد عباد الرحمن بنطاق حي شرق، وتم افتتاح فصول محو أمية في نادى الاوليمبي، و سيتم افتتاح فصول فى نادي سبورتنج. 
 
 

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