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السيسى يكرم أول إماراتية شاركت فى جيش بلادها.. ومصرى صمم أفضل مسجد

الأحد، 17 مارس 2019 09:14 م
السيسى يكرم أول إماراتية شاركت فى جيش بلادها.. ومصرى صمم أفضل مسجد السيسى خلال تكريم الشباب
كتب - محمد الجالى أيمن رمضان عامر مصطفى
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كرم الرئيس عبد الفتاح السيسى، عدداً من الشباب الرائدين فى بلدانهم، ومن تركوا أثراً فى الحياة الإنسانية، ومنهم السيدة مريم المنصور، من دولة الإمارات، وهى أول إماراتية ى تشارك فى جيش بلدها، وحصلت على جائرة الشيخ محمد بن راشد، كما شاركت فى مواجهة الإرهاب لتنظيم داعش.

جاء ذلك خلال الجلسة الختامية فى اليوم الثانى بملتقى الشباب العربى الإفريقى المقام بمدينة أسوان ، كما  الرئيس السيسى المهندس وليد عرفة ،من مصر، ويعمل مهندس معمارى، مؤسس دارعرفة بمحافظة سوهاج، وأنشى مسجداً حصل على جائزة لأفضل 27 مسجد على مستوى العالم فى المعمارالإسلامى، كما كرم الرئيس مهند الحاج، من السعودية ، مؤسس إحدى الشركات لتقليل معدل حوادث السيارات فى المملكة  . 

وضمت قائمة المكرمين ، عمرو الشامى ، من مصر مطور وفنان رقمى، ورحمة باجور، من تنزانيا، بالإضافة لشاب أوغندى، وآخر نيجيرى، وفتاة من جنوب إفريقيا،كما كرم الرئيس، أحمد أسامة وهايدى عادل، حصلا على المركز الأول وذهبية العالم للخماسى الحديث 2019 ، وعبد الرحمن الأشرف من سوريا، هايدى تقى هدير، طارق ومى الحديدى، والشاب الراحل أشرف شوقى، والذى كان عضوًا باللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم وخريج الدفعة الاولى لبرنامج تأهيل الشباب للقيادة، وتوفى فى يناير الماضى، وتسلم الجائزة نيابة عنه شقيقة أحمد شوقى.

وقدم  الرئيس عبد الفتاح السيسى، التهنئة للشباب المشاركين فى ملتقى الشباب العربى والإفريقى، متمنياً لهم مزيد من النجاح، قائلا:"الحقيقة أننا هنفتقد الشباب العربى والافريقى ..اللى اسعدنا بوجوده والحوار والنقاش معهم".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته بختام ملتقى الشباب العربى والإفريقى، :"سعدنا بكم وشرفتونا واكرمتونا..اتعلمنا منكم كتير الحقيقة ..وإن شاء الله نتلقى مرة وأخرى خلال الأعوام المقبلة".

وأكد الرئيس  ،أن ملتقى الشباب العربى والافريقى، شهد فعاليات ايجابية والباعثة على الأمل ومشاعر الفخر والاعتزاز .

 

 


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