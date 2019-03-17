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السيسى: منتديات الشباب فرصة عظيمة لطرح الموضوعات بين الدولة وشبابها

الأحد، 17 مارس 2019 11:25 ص
السيسى: منتديات الشباب فرصة عظيمة لطرح الموضوعات بين الدولة وشبابها الرئيس السيسى
كتب - محمد الجالى -سمير حسنى - إبراهيم حسان
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قال الرئيس عبدالفتاح  السيسي، أن مشكلة التواصل مع الشباب كانت موجودة من قبل، مشيرا إلى أن منتديات الشباب كانت فرصة عظيمة للدولة وللشباب لطرح الموضوعات والنقاشات بين المسؤولين والشباب.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته فى الجلسة الافتتاحية لمنتدى الشباب العربى والإفريقى فى أسوان: فكرت فى عقد لقاء تليفزيونى أسبوعيا لكنى وجدته غير كاف، وهناك أحد الشباب طلب منى عقد مؤتمر الشباب، وكان مقترحاً للعمل مرة واحدة، لكن المنصة رائعة فى التواصل مع شبابنا وأصبحت منتديات الشباب فكرة رائعة خاصة عند تطبيقها، حيث قررنا عملها كل شهرين أو ثلاثة.. صحيح مقدرناش نعملها كل 3 شهور وأنا أعتذر عن ذلك".

 

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسى، للشباب اليوم، عن مؤتمرات الشباب من منظور المسئول، قائلاً:"كنت اري ان هناك مشكلة في التواصل مع شباب مصر، وفكرت في عقد لقاء تليفزيوني اسبوعي، ووجدته أنه غير كاف".
 
وأضاف الرنيس، في كلمته بملتقي الشباب العربي والأفريقي بأسوان،  الرئيس ان هناك احد الشباب طلب منه عقد مؤتمر الشباب، وكان مقترحاً للعمل مرة واحدة، لكنني وجدته منصة أكثر من رائعة عند التطبيق، وقررنا عملها كل شهرين أو ثلاثة شهور، ووجدنا أن الفكرة تتطور.
 
وقال الرئيس:"صحيح مقدرناش نعملها كل 3 شهور وانا اعتذر عن ذلك".

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