السيسى: مفردات صناعة البحث العلمى توجد بالكامل فى مصر وأفريقيا

كتب سمير حسنى - إبراهيم حسان

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن البحث العلمى، صناعة توجد مفرداتها، وعناصرها بالكامل فى مصر وأفريقيا.

وأضاف الرئيس: مفردات صناعة البحث العلمى فى الدول الأفريقية ليست بكفاءة مثيلتها فى الدول المتقدمة، مبينا أن كفاءة البحث العلمى البشرية والعقول المتميزة فى الدول الأفريقية أكثر من الدول المتقدمة.

وتابع الرئيس: "كل الدول المتقدمة عملت آليات علشان تجذب العقول دى ليها، وتستطيع من خلال هذه الآليات جذب مزيد من العقول للصناعة، وهم أخذوا البحث العلمى وحولوه لسلعة ثم للأسواق".