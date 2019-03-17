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السيسى: مفردات صناعة البحث العلمى توجد بالكامل فى مصر وأفريقيا

الأحد، 17 مارس 2019 01:38 م
السيسى: مفردات صناعة البحث العلمى توجد بالكامل فى مصر وأفريقيا الرئيس السيسى
كتب سمير حسنى - إبراهيم حسان
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن البحث العلمى، صناعة توجد مفرداتها، وعناصرها بالكامل فى مصر وأفريقيا.
 

وأضاف الرئيس: مفردات صناعة البحث العلمى فى الدول الأفريقية ليست بكفاءة مثيلتها فى الدول المتقدمة، مبينا أن كفاءة البحث العلمى البشرية والعقول المتميزة فى الدول الأفريقية أكثر من الدول المتقدمة.

وتابع الرئيس: "كل الدول المتقدمة عملت آليات علشان تجذب العقول دى ليها، وتستطيع من خلال هذه الآليات جذب مزيد من العقول للصناعة، وهم أخذوا البحث العلمى وحولوه لسلعة ثم للأسواق".


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