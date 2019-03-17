السيسى لـ "الشباب العربى والإفريقى ": حافظوا على بلادكم

كتب محمد الجالى محسن البديوى

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى،خلال كلمته بالجلسة الختامية بملتقى الشباب العربى الإفريقى بمدينة أسوان، رسالته للشباب والضيوف، قائلًا: "بقول لكل الشباب حافظوا على بلادكم.. حافظوا على بلادكم.. حافظوا على بلادكم".

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن التكامل العربى هدف قابل للتحقيق كما أن اختلافاتنا هى قيمة مضافة تعزز التكامل، ولم تكن ابداً سببا للصدام والنزاع، موضحاً أن سعادته كانت بالغة بهذه النماذج الشابة الواعدة والملهمة، والساعية لصناعة الغد والمستقبل المفعم بالسلام.

وقال السيسى ، خلال كلمته بالجلسة الختامية لليوم الثانى بملتقى الشباب العربى الإفريقى المقام بمدينة أسوان، أنه يوماً بعد يوم يستقر فى يقينه بأن انحيازه لشباب مصر وأحلامهم وثقته المطلقة فى حماسهم ونقائهم كان انحيازاً فى محله، وراهناً صائباً، ودليلى على ذلك هو تلك المخرجات التى أفرزتها التجربة.

وتابع السيسى خلال كلمته، ان الواقع الذى نواجهه اليوم، والذى أرهقته الحروب والنزاعات والانحراف غير المسبوق عن النسق الإنسانى يحتم علينا أن نكثف من مساعينا لإعادة تجديد الخطاب الإنسانى، وصياغة مسقتبل البشرية لكى يشتمل على معانى الاستقرار والسلام والتنمية، وتجاوز الصراعات

وأختتم الرئيس السيسى، كلمته، : "تحيا مصر وتحيا أمتنا العربية وقارتنا الإفريقية".