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السيسى: "الحديث عن شمال عربى وجنوب زنجى كلام لا يليق" بأفريقيا

الأحد، 17 مارس 2019 04:30 م
السيسى: "الحديث عن شمال عربى وجنوب زنجى كلام لا يليق" بأفريقيا الرئيس السيسى
كتب سمير حسنى - إبراهيم حسان
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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الحديث عن شمال عربى وجنوب زنجى لا يليق، مشددًا على أهمية التواصل بين الجانبين والذى بدأ منذ مئات السنين، مؤكدا :" أنمصر تضع نصب أعينها خلال رئاستها للاتحاد الأفريقى، تحسين هذه الصورة لأن الحديث عن شمال عربى والجنوب الزنجى كلام لا يليق بنا فهناك تواصل بين الجانبين عبر مئات السنين، وتم تشويهه وتصدير صورة لا تليق بالعلاقة بين الطرفين".

وأضاف الرئيس السيسي ،خلال فعاليات المائدة المستديرة "وادى النيل ممر للتكامل الإفريقى والعربى، بملتقى الشباب العربى والإفريقى بمدينة أسوان، أن هناك قناعة لتجاوز أى عقبات تحول دون التكامل والتعاون بين الجانبين، داعيا لتطبيق حزمة برامج متكاملة من خلال الزيارات المتبادلة ومواقع للتواصل الاجتماعى.

ودعا السيسي، إلى تحسين البنية التحتية فى القارة الأفريقية من أجل ربط وتكامل دولها، مضيفًا:" إذا كنتم عاوزين يا عرب ويا أفارقة عاوزين تغيروا وجه قارتكم يجب توافر البنية الأساسية من طرق وسكة حديد للربط بين الأقاليم الخمسة، وخلال عشر سنوات سيتغير وجه القارة عبر التفاعل الذاتى نتيجة الفرصة التى توفرت فى البنية الأساسية".

واستشهد الرئيس السيسي، باستيراد اللحوم من دول بعيدة كدول أمريكا اللاتينية رغم توافرها بالدول الأفريقية، وأضاف: " فيه دول لديها انتاج ضخم من الماشية، ولكن ليس لديهم صناعة لحوم وبالتالى مقدرش اشترى منهم علشان مفيش خط ملاحى ومفيش وقاية طبية وخط سكة حديد، يبقى أروح أجيب من دولة فى أمريكا الجنوبية، في حين إن التكلفة أقل فى الدول الإفريقية، ولازم يكون فيه بنية أساسية تربط دول القارة ببعضها البعض".

وكشف الرئيس السيسي، عن إعداد وطرح ورقة بالقمة العربية الإفريقية المقبلة فى العاصمة السعودية الرياض، تتعلق بالسوق العربية الإفريقية المشتركة، و إنشاء صناديق تمويل عربية إفريقية مشتركة بالتعاون مع مؤسسات التمويل الأخرى بهدف توفير مشروعات البنية الأساسية بدول القارة".

 


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