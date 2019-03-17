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الأحد، 17 مارس 2019 07:56 م
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السناتور كريستن جيليبراند تعلن إطلاق حملة ترشحها لانتخابات الرئاسة الأمريكية

الأحد، 17 مارس 2019 07:11 م
السناتور كريستن جيليبراند تعلن إطلاق حملة ترشحها لانتخابات الرئاسة الأمريكية الانتخابات الرئاسية الأمريكية
أ ش أ
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أعلنت السناتور الأمريكية الديمقراطية عن ولاية نيويورك كريستن جيليبراند، اليوم الأحد، اعتزامها الترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2020.

 

وأعلنت جيليبراند - في منشور على صفحة حملتها الانتخابية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية - أن تجمع إطلاق حملتها الانتخابية سيكون أمام برج ترامب الدولي في نيويورك الأسبوع المقبل، قائلة: "سنجلب المعركة حتى عتبة ترامب".

 

وذكرت الصحيفة أن حملة جيليبراند (52 عاما) تقوم على وعود بنظام صحي جديد على مستوى الولايات المتحدة، وعطلة عائلية مدفوعة، والقضاء على العنف، واتفاقية جديدة للحفاظ على البيئة.

 

وأضافت الصحيفة أن جيليبراند - التي عينت في مجلس الشيوخ لاستبدال السناتور السابقة هيلاري كلينتون في 2009 عن ولاية نيويورك - حظت باهتمام على مستوى أمريكي خلال السنوات الأخيرة يعود بشكل كبير إلى نشاطها في حركة "أنا أيضا" النسائية التي كشفت سيدات من خلالها قصص تعرضهن للتحرش في أماكن العمل.

 


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