السجن 10 سنوات لعامل لاتهامه بالاتجار فى الأسلحة الآلية بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهم "عمرو.أ" عامل بالسجن المشدد 10سنوات، لاتهامه بالاتجار فى الأسلحة النارية، وتم ضبط بندقية آلية، و21 طلقة بحوزته بدائرة مركز طما.

وتعود أحداث القضية، إلى عام 2018 بدائرة مركز طما، عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز طما، عن قيام المتهم بالاتجار فى الأسلحة النارية، بدون ترخيص بدائرة المركز.

وبعد تقنين الإجراءات، وإجراء التحريات، تأكدت صحة المعلومات الواردة، وتم إعداد كمين للمتهم والقبض عليه، وبحوزته بندقية آلية كانت معدة للبيع، و21 طلقة، وبمواجهته اعترف بالاتجار فى الأسلحة النارية، وتمت مصادرة المضبوطات، وتمت إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.