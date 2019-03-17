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الأحد، 17 مارس 2019 08:19 م
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الرى تعلن تركيب القطع الموفرة للمياه اليوم فى جميع "حنفيات" الوزارة

الأحد، 17 مارس 2019 06:37 م
الرى تعلن تركيب القطع الموفرة للمياه اليوم فى جميع "حنفيات" الوزارة القطعة الموفرة
كتبت أسماء نصار
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أكدت وزارة الموارد المائية والرى، أنه تم الْيَوْمَ تركيب القطع الزكية الموفرة للمياه لكل الحنفيات والخلاطات على مستوى مبنى الوزارة بالكامل كمرحلة أولى، وجارى تعميم التجربة فى على مستوى كافة مصالح وهيئات وقطاعات الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية من أجل الحفاظ على نقطة المياه من الهدر والإسراف وترشيد استخدامها والاستفادة الكاملة منها فى تلبية متطلبات التنمية المستدامة على المستوى القومى.

تناشد الوزارة كافة الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية بالدولة وجموع المواطنين للمضى قدما فى تركيب تلك القطع الموفرة والمشاركة فى الحفاظ على ثروتنا المائية، حيث إن هذه القطع متواجدة بالأسواق وفى متناول الجميع وتسهم فى توفير المياه بنحو 70% والحد من قيمة فاتورة الاستهلاك الشهرى للمياه.

 

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