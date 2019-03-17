الرئيس السيسي يحذر من خطورة الإرهاب والفساد والصراعات على استقرار الدول

كتب سمير حسنى - إبراهيم حسان

شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على خطورة ظاهرة الإرهاب على استقرار الدولة الوطنية، مشيرا إلى التحديات الأخرى التى يواجهها العرب والأفارقة.

وقال الرئيس السيسي خلال فعاليات المائدة المستديرة "وادى النيل مصر للتكامل الإفريقى والعربى، بملتقى الشباب العربى والإفريقى بمدينة أسوان، إن أكبر حجم من العناصر المنخرطة فى الجماعات الإرهابية يتواجد فى أفريقيا لعدة أسباب مشيرا إلى وجود استقطاب للشباب للانخراط فى تلك الجماعات.

وحذر الرئيس السيسي من مخاطر الفساد والصراعات الداخلية وتسببهما فى حالة من عدم استقرار الدول.