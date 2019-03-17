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الرئيس السيسي بملتقى الشباب: هناك محاولات لتأصيل الخلاف العربى الأفريقى

الأحد، 17 مارس 2019 03:37 م
الرئيس السيسي بملتقى الشباب: هناك محاولات لتأصيل الخلاف العربى الأفريقى الرئيس السيسى بملتقى الشباب العربى والأفريقى
كتب سمير حسنى - إبراهيم حسان
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أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أهمية التاريخ المشترك بين الدول العربية وأفريقيا، مشيرا إلى أن التقارب بين الجانبين فكرة قديمة وموجودة منذ الآباء المؤسسين للاتحاد الأفريقى.

 

وأشار الرئيس السيسي، خلال فعاليات المائدة المستديرة "وادى النيل مصر للتكامل الإفريقى والعربى، بملتقى الشباب العربى والأفريقى بمدينة أسوان، إلى المحاولات التى تعمل على تأصيل الخلاف بين العرب والأفارقة، متابعاً: "الجغرافيا والتاريخ يعملان على تجاوز نقاط الخلاف اللى بيحاولوا يأصلوها بين العرب وأفريقيا، ولكن لدينا مصلحة مشتركة بين الجانبين ولدينا موارد ضخمة جدا وقوى بشرية تصل إلى 1.3 مليار نسمة".


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