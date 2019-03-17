التنمية المحلية: مبادرة "صوتك مسموع" استجابت لـ 95.8% من شكاوى المواطنين

كتب على عبد الرحمن

أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية أن مبادرة ( صوتك مسموع ) تلقت منذ انطلاقها خلال شهر أكتوبر الماضى، حتى الآن أكثر من 36 ألف رسالة منها 8206 شكوى تم حل 7865 شكوى منها بنسبة حوالى 95,8% وجارى حل 341 شكوى.

وأشار اللواء محمود شعراوى، إلى أن المبادرة تلقت خلال شهر فبراير 5040 رسالة منها 1549 شكوى تم حل 1384 شكوى منها بنسبة 89.34%، موضحاً أن أكثر الشكاوى خلال شهر فبراير تتعلق بالقمامة وعددها 696 شكوى بنسبة 45 % والإشغالات 493 شكوى بنسبة 31,82 % ثم مخالفات البناء وعددها 97 شكوى بنسبة 6,26% وشكاوى الفساد 87 شكوى بنسبة 5,6 % والتعديات على الاراضى الزراعية وأملاك الدولة 176 شكوى بنسبة 11,36% .

وأوضح الوزير أن أكثر المحافظات استجابة فى حل الشكاوى خلال شهر فبراير هى الجيزة والبحيرة والقاهرة ومطروح والغربية والمنوفية والدقهلية، لافتا إلى أن مبادرة ( صوتك مسموع ) التى تتبناها الوزارة ويرعاها د.مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تأتى استكمالا لمنظومة الشكاوى وخدمة المواطنين القائمة بالوزراة وتعمل على عدة محاور رئيسية أهمها التعدى على الاراضى الزراعية وأملاك الدولة والاشغالات والفساد ومخالفات البناء، وقال أن تلقى الرسائل يتم من خلال عدة قنوات هى خدمة الواتس آب والبريد الاليكترونى للوزارة وصفحة المبادرة على موقع التواصل الاجتماعى ( الفيس بوك ) والخط الساخن .

ولفت الوزير الي أن خدمة الواتس آب تلقت خلال شهر فبراير عدد 4658رسالة منها عدد 1365شكوى مستوفاة تم الرد على 1208 شكوى منها بنسبة 88,49% ، مؤكداً أنه يتم التنسيق مع فرق العمل المشكلة بالمحافظات للرد على شكاوى المبادرة وجارى الرد على الشكاوى الاخرى تباعاً ، وتلقى البريد الاليكترونى للوزارة خلال الشهر عدد 133 رسالة تم الرد عليها وتضمنت الرسائل عدد 40 شكوى وتم الرد على 37 شكوى وجارى الرد على 3 شكاوى بنسبة 92,5% ، وبلغ عدد الرسائل الواردة على صفحة المبادرة خلال شهر فبراير 249 رسالة وبلغ عدد الشكاوى 114 شكوى تم الرد على 139 شكوى منها جارى الرد على 5 شك

وى بنسبة 96,5 % ، ويواصل الخط الساخن تلقى إقتراحات المواطنين والإستفسارات عن المبادرة وتوجيه المواطنين على وسائل تلقى الشكاوى حيث بلغ استقبال عدد المكالمات 250 اتصال تليفونى .

جدير بالذكر أن اللواء محمود شعراوى قد أعلن نهاية شهر أكتوبر 2018 إطلاق المبادرة والتى ترتكز على محورين رئيسيين، المحور الأول تحت عنوان "إدارة محلية مستجيبة للمواطن"، وفيما يخص المحور الثاني للمبادرة يحمل عنوان "إدارة محلية تتحرك وتعمل من أجل المواطن".

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تم إتاحة أكثر من وسيلة لتلقي الشكاوى من المواطنين حيث تم تخصيص رقم " الواتس أب " : وهو ( 01150606783 ) الصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك": بعنوان (صوتك مسموع) www.facebook.com/sotakmasmwo ) رقم الخط الساخن : (15330) والذى يعمل طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة .