التفتيش الصيدلى بالأقصر تضبط أقراص دواء مهربة ودون فواتير

الأقصر – أحمد مرعى

شنت إدارة التفتيش الصيدلى بالأقصر، عدة حملات ضد الصيدليات المخالفة فى مختلف أنحاء المحافظة، وذلك تنفيذاً لتعليمات وكيل وزارة الصحة الدكتور السيد عبد الجواد، بإحكام الرقابة على سوق الدواء، وبالتنسيق مع كلا من مدير إدارة الصيدلة دكتورة نعمة عبد اللطيف، وبمشاركة مدير إدارة التفتيش الدكتور محمد حافظ، وبرفقته أعضاء قسم التفتيش دكتور محمود عبد الناصر، ودكتور محمد بدوى، ودكتور بيشوى انور، ودكتور محمود ناصر، ودكتور ابو الحسن ابراهيم، ودكتور محمد حسنى، ودكتورة حفصة عبد المنعم ودكتورة نجوى ابراهيم، ودكتورة زينب عبد الحافظ.

وأسفرت الحملة عن ضبط 160قرص و12 أمبول أدوية منتهية الصلاحية ومعدة للبيع وعدد 80 قرص و3 أكياس أدوية غير مسجلة بوزارة الصحة (مهربة) ومجهولة المصدر، و140 قرص أدوية مؤثرة على الحالة النفسية بدون فواتير، و336 قرص ادوية صادر بحقها منشورات (بالمستشفيات فقط)، وعليه تم تحريز المضبوطات وتم تحرير 8 محاضر شرطة وإحالتها الى النيابة العامة لإتخاذ اللازم، ويأتي ذلك في إطار خطة مرور دورية تغطي كافة الصيدليات الخاصة بالمحافظة وذلك لضمان وصول دواء آمن وفعال لجميع المواطنين داخل محافظة الأقصر.