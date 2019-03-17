"التعليم" تطرح نموذجين تدريبيين لامتحانات الثانوية على موقعها الإلكترونى

أعلن الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، طرح نموذجين تدريبيين للمواد التي تدرس باللغة العربية ومواد التراجم لطلبة الشهادة الثانوية على الموقع الإلكترونى الرسمى للوزارة، على الرابط الإلكترونى التالى.اضغط هنا..
جاء ذلك استكمالا للجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بكل أجهزتها وقطاعاتها؛ للإعداد لعقد امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2018/2019.
وأضاف حجازى ، أن النموذجين الأول والثاني تم إعدادهما في ضوء مواصفات الورقة الامتحانية التى يعدها المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، من حيث عدد الأسئلة وأنواعها بكل مادة.
ووجه حجازى رسالة لطلاب وطالبات الثانوية العامة ، حثهم فيها على ضرورة التدريب على حل أسئلة اختبارات النموذجين الأول الثاني الذي تم رفعهما على موقع الوزارة، اليوم، في كل المواد الدراسية طبقًا لكل شعبة من شعب الثانوية العامة، واعتبارهما تدريبًا جيدًا يؤهلهم لخوض امتحانات الدور الأول، متمنيًا للطلاب النجاح والتفوق فى امتحانات هذا العام.
جدير بالذكر أن امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2018/2019 سيُعقد بمشيئة الله – تعالى – اعتبارًا من يوم السبت الموافق 8/6/2019، ويستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 3/7/2019.
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