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"التعليم" تطرح نموذجين تدريبيين لامتحانات الثانوية على موقعها الإلكترونى

الأحد، 17 مارس 2019 04:24 م
"التعليم" تطرح نموذجين تدريبيين لامتحانات الثانوية على موقعها الإلكترونى رضا حجازي رئيس قطاع التعليم بالتربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
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أعلن الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، طرح نموذجين تدريبيين  للمواد التي تدرس ‏باللغة العربية ومواد التراجم لطلبة الشهادة الثانوية على الموقع الإلكترونى الرسمى للوزارة، على ‏الرابط الإلكترونى التالى.اضغط هنا..
 
جاء ذلك استكمالا للجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ،  بكل ‏أجهزتها وقطاعاتها؛ للإعداد لعقد امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة ‏الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2018/2019‏.
 
وأضاف حجازى ، أن النموذجين الأول والثاني تم إعدادهما في ضوء ‏مواصفات الورقة الامتحانية التى يعدها المركز القومى للامتحانات والتقويم ‏التربوى، من حيث عدد الأسئلة وأنواعها بكل مادة.‏
 
ووجه حجازى رسالة لطلاب وطالبات الثانوية العامة ، حثهم فيها على ‏ضرورة التدريب على حل أسئلة اختبارات النموذجين الأول الثاني الذي تم رفعهما ‏على موقع الوزارة، اليوم، في كل المواد الدراسية طبقًا لكل شعبة من شعب الثانوية ‏العامة، واعتبارهما تدريبًا جيدًا يؤهلهم لخوض امتحانات الدور الأول، متمنيًا ‏للطلاب النجاح والتفوق فى امتحانات هذا العام.‏
 
جدير بالذكر أن امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام ‏الدراسي الحالي 2018/2019 سيُعقد بمشيئة الله – تعالى – اعتبارًا من يوم السبت ‏الموافق 8/6/2019، ويستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 3/7/2019.‏
 
 

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