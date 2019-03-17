التعليم ترسل نتائج اختبارات مسابقة العقود المؤقتة عبر البريد الإلكترونى

كتب محمود طه حسين

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم، نتائج اختبارات للمشاركين في مسابقة العقود المؤقتة، عبر البريد الإلكتروني الخاص بهم، ويمكن للمشارك تصفح الرابط التالى للاطلاع على نتيجته. اضغط هنا..

وقال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين، فى بيان صحفى اليوم الأحد إن عدد المتقدمين للمسابقة بلغ 430 ألف متقدم، وعدد من سلموا ملفاتهم فعليا للإدارات 149 ألفا و42 شخصا، وعدد من لم يسلموا ملفاتهم 280 ألفا و958 شخصا، ومنهم من استوفى الشروط وعددهم 70 ألفا و557 شخصا، وعدد من لم يستوف الشروط 85 ألفًا و485 شخصا، ومن حضر الاختبار فعليا 65 ألفا و561 شخصا، نجح منهم 46 ألفا، ورسب 19 ألف شخص، وعدد التظلمات 3939 تظلما من عدم استيفاء شروط المسابقة وتم تشكيل لجنة لفحصها جميعا، علما بأنه تم السماح للمتغيبين عن الاختبار للحضور يوم الثلاثاء المقبل للاختبار لـ5084 شخصا.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلنت عن إطلاق مسابقة للتعاقد لشغل وظائف التعليم لسد العجز عن طريق التعاقد المؤقت حتى نهاية الفصل الدراسي للعام الحالي 2018/2019 في ضوء احتياج الإدارات التعليمية.