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التأديبية تعاقب مسئولا بالتليفزيون أجرى تعاقدات وهمية مع متعاقدين من الخارج

الأحد، 17 مارس 2019 03:35 م
التأديبية تعاقب مسئولا بالتليفزيون أجرى تعاقدات وهمية مع متعاقدين من الخارج المحكمة التأديبية-أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
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عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، مدير عام الشئون المالية للبرامج بقطاع التلفزيون، بعقوبة اللوم، وذلك لعدم حفاظه على أموال وممتلكات جهة عمله.

 

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

 

وأكدت المحكمة، على أن المحال حرر عقود اتفاق مع فرق موسيقية ومصور فوتوغرافى بعدد 300 حلقة لبرنامج "طارئ مع طارق " والذى عُرض فى رمضان 2010، وأسفر الفحص عن وجود مخالفات تتمثل فى إجراء تعاقدات وهمية مع متعاقدين من خارج الاتحاد وتبين أن جميع التعاقدات تمت بعد الانتهاء من البرنامج وتنفيذه بفترات تتراوح من 6 أشهر إلى عامين.

 

وأضافت المحكمة، أن المذكور أسند التلحين وتوزيع الموسيقى للبرنامج إلى ملحن بمبلغ 7000 جنيه، وأسند الإعداد لـ3 معدين بمبلغ 45 ألف جنيه، ومصور بمبلغ 3 آلاف جنيه، وكاتب فوازير بمبلغ 6 آلاف جنيه، وكل هذه التعاقدات كانت بدون تاريخ للعقود.

 

وثبت أيضا للمحكمة، قيام المحال بالتعاقد مع عاملين من خارج التلفزيون، وبالمخالفة لقرار رئيس مجلس الامناء فيما تضمنه من اشتراط أن يكون ذلك فى حالة الضرورة القصوى ومن ذوى الخبرات النادرة والتميز الفريد وبموافقة رئيس القطاع.


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