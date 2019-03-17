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البيئة :حملات تفتيشية على المنشأت الصناعية والصحية بالقاهرة الكبرى

الأحد، 17 مارس 2019 07:01 م
البيئة :حملات تفتيشية على المنشأت الصناعية والصحية بالقاهرة الكبرى حملات تفتيشية على عدد من المنشأت الصناعية
كتبت آية دعبس
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نفذت وزارة البيئة حملة تفتيشية  مكبرة على المصانع والمنشآت الحرفية الواقعة بنطاق منطقة عرب أبو ساعد ، بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية و شرطة البيئة والمسطحات المائية ومركز شرطة الصف وإدارة البيئة بمحافظة الجيزة وإدارة التراخيص بمجلس مدينة الصف  وتم التفتيش على بعض المسابك الموجودة بالمنطقة و عدد من المصانع بمدينة 6 اكتوبر منها مصانع لانتاج مركزات الاعلاف ومصنانع للصناعات الغذائية وتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين.
وبحسب بيان صادر عن الوزارة ، تم إستكمال المرور على المنشأت التى تقوم بالصرف المباشر على مصرف اللبينى ،  حيث تم  المرور على عدد 7 منشأت ،و تبين أن عدد 5 منشأت منهم تقوم بالصرف المباشر على المصرف وتم عمل حصر لهذه المنشأت وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشأت المخالفة.
 
وفى سياق متصل، تم القيام تنفيذ حملات تفتيشية على عدد من المنشأت الصحية  للوقوف على مدى التزامها بالاشتراطات البيئية ومراجعة منظومة المخلفات بها وتم عمل مراجعة بيئية لأحد المراكز الطبية الخاصة  بإمبابة وأيضا تم التفتيش على  احد المراكز الخاصة للنساء والتوليد بالقليوبية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


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