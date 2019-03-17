الإسكان: السماح لحاجزى دار مصر وسكن مصر ومدينتى فى التعاقد بالتمويل العقارى

كتب أحمد حسن

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أنه تمت الموافقة على السير فى إجراءات التعاقد والاستلام للعملاء المُخصص لهم وحدات سكنية بمشروعات الإسكان التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (دار مصر – سكن مصر – امتداد الرحاب – مدينتى) بمدينة القاهرة الجديدة، والراغبين فى السداد بنظام التمويل العقارى، وعدم المطالبة بسداد أي غرامات تأخير في حالة موافاة جهاز المدينة بالموافقة على التمويل العقاري خلال عام من تاريخ الإخطار (بالتخصيص أو الاستلام)، وفى حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق القواعد المعمول بها في هذا الشأن، وتعميم ذلك على مشروعى (دار مصر – سكن مصر) بالمدن الجديدة، بشرط قيام العميل باستكمال الدفعة المُقدمة في الموعد المُحدد لها.

وأشار الوزير، إلى أن مجلس إدارة الهيئة وافق على تخصيص 4 قطع أراضٍ لإنشاء كنائس بالمدن الجديدة، وهى (قطعة الأرض بمساحة حوالي 5200 م2 كجزء مستقطع من قطعة الأرض رقم 1170 بمنطقة مركز مدينة بني سويف الجديدة (بنشاط خدمات مستقبلية طبقاً للمخطط المعتمد للمدينة) لبطريركية الأقباط الأرثوذكس - قطعة الأرض بمساحة 1220 م2 بمركز الخدمات الرئيسي بالمرحلة الأولى بمدينة المنصورة الجديدة لإقامة كنيسة للطائفة الإنجيلية - قطعة الأرض بمساحة 1710.67 م2 بمركز الخدمات رقم 3 بالمرحلة الأولي بمدينة المنصورة الجديدة لإقامة كنيسة للطائفة الأرثوذكسية - قطعة الأرض رقم (5) بمركز الخدمات الرئيسي بمنطقة ابني بيتك (5) بمساحة (2879م2) بمدينة حدائق أكتوبر لإقامة كنيسة للطائفة الأرثوذكسية)، ويتم استكمال الإجراءات طبقاً للقانون رقم 80 لسنة 2016 الخاص بتنظيم أعمال بناء وترميم الكنائس، وطبقاً للقواعد المعمول بها في الهيئة في هذا الشأن، وفى ضوء مساحة القطع المقترحة بأنها تدخل ضمن المعدلات المعمول بها طبقاً للأسس المذكورة بقرار مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم (106) بتاريخ 25/5/2017