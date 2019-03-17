الأرجنتين تغلق مجالها الجوى أمام رحلات الطائرة بوينج 737 ماكس

رويترز

ذكرت وكالة الأنباء الرسمية فى الأرجنتين أن السلطات أغلقت مؤقتا مجالها الجوى أمام رحلات الطائرات من طراز بوينج 737 ماكس بعد إجراءات مشابهة اتخذتها دول أخرى فى المنطقة إثر تحطم طائرتين من ذات الطراز.

ويأتى القرار بعد تحطم طائرة من طراز بوينج 737 ماكس تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية قبل أسبوع ومقتل 157 شخصا كانوا على متنها. وقبل 5 أشهر تقريبا تحطمت طائرة من نفس الطراز تابعة لشركة ليون إير بعد دقائق أيضا من إقلاعها مما أسفر عن مقتل 189 شخصا.

وقالت وكالة تيلام الأرجنتينية الرسمية إن قرار الحكومة سينشر غدا الاثنين. ولم ترد الإدارة الوطنية للطيران المدنى بعد على طلب بالتعليق.

ونقلت وكالة الأنباء عن القرار الحكومى قوله إن الإدارة "اقترحت إيقافا مؤقتا وكذلك منع الرحلات فى الأرجنتين لكل أنواع الطائرة بوينج 737 ماكس 8 و737 ماكس 9 على الفور لحين انتهاء التحقيقات فى الحادث الأخير بما يبرر رفع هذا الإيقاف".

وأوقفت حكومات المكسيك وبنما وكولومبيا يوم الأربعاء الطائرات من نفس الطراز.