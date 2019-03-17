اعرف نتيجة تعاقدات المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على موقعها الرسمى نتيجة مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين، حيث يستطيع المتقدم معرفة النتيجة وما إذا كان ناجحا أم راسبا من خلال الدخول بالرقم القومى.