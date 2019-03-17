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اعرف نتيجة تعاقدات المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

الأحد، 17 مارس 2019 03:32 م
اعرف نتيجة تعاقدات المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب محمود طه حسين
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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على موقعها الرسمى نتيجة مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين، حيث يستطيع المتقدم معرفة النتيجة وما إذا كان ناجحا أم راسبا من خلال الدخول بالرقم القومى.
 
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت إضافة درجات الرأفة ووصول أعداد الناجحين فى المسابقة إلى 46 ألفا و940 ناجح وناجحة بنسبة 71%، وعدد الراسبين 18 ألفا و621 راسب وراسبة، مؤكدة أنه يتم التواصل مع وزارة التعليم العالى للعمل سويا على تحسين مهارات المعلم الذى يتم تخريجه ليكون مواكبا مع التطورات الحديثة وآلياتها، وأنه لن يتم تعيين إلا للأفضل وسوف توضع معايير مختلفة في المسابقات القادمة ،للتقديم اضغط هنا.
 
 
 
 
 
 
 

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