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استكمال التحرى عن المتهمين بالتحرش بـ3 فتيات والشروع فى قتل طفل بالقاهرة

الأحد، 17 مارس 2019 03:00 ص
استكمال التحرى عن المتهمين بالتحرش بـ3 فتيات والشروع فى قتل طفل بالقاهرة أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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يواصل رجال المباحث التحرى عن سوابق 6 عاطلين وحقيقة تورطهم فى جريمتى التحرش بـ3 فتيات والشروع فى قتل طفل داخل مول شهير بمنطقة القاهرة الجديدة.

يأتى ذلك تنفيذا لقرارات نيابة القاهرة الجديدة، والذى تضمن استعجال التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة وسرعة القبض على المتهمين.

وبدأت القضية بتلقى قسم شرطة التجمع الأول، بلاغا يتهم 6 عاطلين بضرب "عمار.م"15 سنة، والشروع فى قتله بعد تدخله لمنعهم من التحرش بـ3 فتيات داخل مول شهير حيث تعدوا عليه بالضرب.

بإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمول رصد رجال المباحث المتهمين وواصلوا العمل لضبطهم وحرروا بالواقعة المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيقات.


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