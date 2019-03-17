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الأحد، 17 مارس 2019 03:07 م
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استدعاء 100ألف سيارة مرسيدس ولكزس فى الصين بسبب عيوب فى التصنيع

الأحد، 17 مارس 2019 02:36 م
استدعاء 100ألف سيارة مرسيدس ولكزس فى الصين بسبب عيوب فى التصنيع سيارة مرسيدس _ أرشيفية
أ ش أ
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أعلنت مصلحة الدولة الصينية لتنظيم السوق استدعاء شركتى بكين بنز (مرسيدس-بنز) المحدودة لصناعة السيارات وتويوتا اليابانية لصناعة السيارات نحو 100 ألف سيارة، لوجود عيوب فى رفوف التوجيه والإطارات.

وذكرت المصلحة - فى بيان اليوم الأحد أن شركة بكين بنز (مرسيدس-بنز) المحدودة لصناعة السيارات ستستدعى 95 ألفا و694 سيارة دفع رباعى من الفئات "سي" و "إي" و "جي.إل.سي"، أنتجت فى الصين خلال الفترة بين 18 أكتوبر 2016 وحتى 13 أبريل 2018، وسط مخاوف من أن رفوف التوجيه المعيبة ربما تؤثر على تشغيل عجلة قيادة السيارة، ما يتسبب فى مخاطر السلامة.

وأضافت المصلحة أن شركة تويوتا اليابانية لصناعة السيارات سوف تستدعى 3643 سيارة فى الصين بسبب عيوب فى الإطارات، حيث تشمل خطة الاستدعاء 2396 سيارة لكزس LS500H، والتى تم إنتاجها فى الفترة بين 14 يونيو 2017 و18 يوليو 2018، و1247 سيارة لكزس LS350 تم إنتاجها فى الفترة بين 23 نوفمبر 2017 و18 يوليو 2018.

وأشارت إلى أنه تم تزويد المركبات المتضررة بإطارات تسرب الهواء، لم يتم تركيبها بشكل صحيح على المحور، وقد يؤدى ذلك إلى ضوضاء غير طبيعية أو اهتزاز السيارة، مؤكدة أنه سيتم استبدال الأجزاء المعيبة مجانا.


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الصين

مرسيدس

السيارات

تيوتا اليابانية

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